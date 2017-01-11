Украине хватит газа до завершения отопительного периода, - Кистион

Об этом сообщил вице-премьер Украины Владимир Кистион. По его словам - Украина как была, так и останется с достаточным количеством природного газа. На данный момент в ПХГ есть до 11,5 млрд кубометров газа.

До старта отопительного периода страна закачала 14,5 млрд. На восьмое января уже использовали примерно 22% запасов, которые закачали в подземные хранилища - добавил Кистион. Вице-премьер отметил, что сейчас есть тенденция к снижению объемов потребления газа.

Как сообщал УРА-Информ, Украина снизила запасы природного газа до 11,45 млрд куб. м – сообщал "Укртрансгаз".