14:27 11.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украине хватит газа до завершения отопительного периода, - Кистион

Даже при удержании достаточно низкой температуры воздуха запасов природного газа в ПХГ хватит до завершения отопительного сезона. 

Украине хватит газа до завершения отопительного периода, - Кистион

Об этом сообщил вице-премьер Украины Владимир Кистион. По его словам - Украина как была, так и останется с достаточным количеством природного газа. На данный момент в ПХГ есть до 11,5 млрд кубометров газа.

До старта отопительного периода страна закачала 14,5 млрд. На восьмое января уже использовали примерно 22% запасов, которые закачали в подземные хранилища - добавил Кистион. Вице-премьер отметил, что сейчас есть тенденция к снижению объемов потребления газа.

Как сообщал УРА-Информ, Украина снизила запасы природного газа до 11,45 млрд куб. м – сообщал "Укртрансгаз".


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