Правительство готово осовременивать пенсии, но Пенсионный фонд к этому не готов, - Розенко

Однако для этого в Пенсионном фонде Украины нет денег. Об этом в среду, 11 января, после заседания правительства заявил журналистам вице-премьер-министр Павел Розенко.

При этом он заверил, что Кабмин имеет четкое понимание и даже готовы соответствующие законодательные акты, их необходимо только принять. У нас все готово, нет только одного - дополнительного ресурса Пенсионного фонда Украины, - пояснил Розенко, добавив, что правительство надеется получить дополнительный эффект от повышения минимальной заработной платы в том числе и в частном секторе. Когда мы увидим, что

Пенсионный фонд готов, тогда мы выйдет на первый проект, который мы реализуем. Это будет осовременивание пенсий, - сказал вице-премьер.

Он также напомнил, что в этом году минимальная пенсия будет повышаться и следующее повышение произойдет с 1 мая 2017 года, второе - 1 декабря.

Кабмин ожидает, что осовременивание может произойти уже через "месяц-два", потому что эффект от повышения минимальной зарплаты правительство сможет оценить в конце февраля, - подытожил Розенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Розенко заверил, что вопрос осовременивания в Украине пенсий будет являться одним из основных проектов правительства в социальной сфере в 2017 году.