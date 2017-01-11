Отбор природного газа из ПХГ Украины уменьшился на 19%

Отбор природного газа из подземных хранилищ с начала отопительного сезона (с 15-го октября по восьмое января) состави 3,27 млрд куб. м.
Это - на 19% меньше, чем было в прошлом отопительном сезоне. Об этом сказано в сообщении НАК "Нафтогаз " на странице в соцсети Facebook. Так, этой зимой отбор природного газа из ПХГ - на 19% меньше, чем было прошлой зимой (и на 45% меньше). А в этом году немного прохладнее – также сказано в сообщении НАК.
По данным "Нафтогаза", за прошлый отопительный период было отобрано из ПХГ 4,07 млрд куб.м газа.
Как сообщал УРА-Информ, Кабмин ранее утвердил новый устав " Нафтогаза". Которым ограничил полномочия правления компании.