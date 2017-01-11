НБУ признал "Платинум банк" неплатежеспособным

Соответствующее решение Совет НБУ принял в среду, 11 января текущего года. Как сказано на сайте регулятора, банк по результатам диагностического обследования в 2016 году должен был обеспечить положительное значение регулятивного капитала.

Вместе с тем, по состоянию на 1 января банк не достиг положительного значения капитала, - говорится в сообщении Центрального банка. В связи с чем, правление НБУ приняло решение об отнесении "Платинум Банка" к категории неплатежеспособных.

При этом регулятор заверил, что на протяжении 2016 года руководство и владельцы банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации, пытаясь погасить кредиты заемщиков. Таим образом, по оценкам НБУ, 97% или 197 тысяч вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тысяч гривен.

Однако клиенты с более высокими суммами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной фондом, - пояснили в Нацбанке, добавив, что Фонд гарантирования обеспечит выплаты в объеме около 4,8 миллиардов гривен.

В НБУ также подчеркнули, что по состоянию на 10 января НБУ признает физическими лицами - владельцами существенного участия в "Платинум Банке" Бориса Кауфмана и Григория Гуртового с учетом их значительного влияния на управление и деятельность банка, при этом на сегодняшний день регулятор не согласовывал Кауфману приобретение акций банка из-за отсутствия соответствующего разрешения Антимонопольного комитета.

Напомним, "Платинум банк" работает на рынке Украины с 2005 года. Согласно данным отчетности НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков. Он стал первым в этом году финучреждением, которое НБУ признал неплатежеспособным.

Как сообщал УРА-Информ, за последние два года регулятор принял аналогичные решения в отношении 81 банка.

7 декабря, НБУ признал банк " Траст" неплатежеспособным. Правление регулятор приняло решение за № 468-рш/БТ.