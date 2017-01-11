Нацбанк на среду вновь ослабил курс гривны

100 долл. - 2718,6833 грн;

100 евро - 2872,8326 грн;

10 российских рублей - 4,5347 грн.

При этом регулятор установил на 11 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 323 387,38;

Серебро - 4 530,69;

Платина - 265 343,49;

Палладий - 206 619,93.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 10 января, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл. - 2702,0929 грн;

100 евро - 2861,2462 грн;

10 российских рублей - 4,4547 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины 15 сентября снизил учетную ставку до 15% годовых. Смягчение монетарной политики обусловлено дальнейшим снижением рисков ценовой стабильности и согласуется с целями по инфляции, которая по мнению Нацбанка на конец года составит 12% + / - 3 процентных пункта и на конец 2017 года 8% +/- 2 процентных пункта. Размер учетной ставки на уровне 15% годовых утвержден решением правления НБУ от 15 сентября 2016 номер 277-рш "О размере учетной ставки".