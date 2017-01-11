На утепление домов в 2017 году уже привлечено 400 тысяч гривен

Было привлечено 416 тыс. грн - для утепления квартир в многоэтажках. Об этом передали в пресс-службе Госэнергоэффективности.

Так, еще 5 ОСМД теперь являются участниками программ "теплых" кредитов, которые привлекли 416 тыс. грн - для приобретение материалов и оборудования для энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.

В Госэнергоэффективности при этом отметили, что подобная активность ОСМД в праздники позволяет предположить, что в 2017 г. программа будет популярной среди ОСМД, также как и была в прошлом году.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в 2017 г. утеплят пять учебных заведений.