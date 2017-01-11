17:47 11.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100157675:mysnichenko

На утепление домов в 2017 году уже привлечено 400 тысяч гривен

С третьего по шестое января 2017 г. еще пять ОСМД было внедрено пять программ "теплых" кредитов.

На утепление домов в 2017 году уже привлечено 400 тысяч гривен

Было привлечено 416 тыс. грн - для утепления квартир в многоэтажках. Об этом передали в пресс-службе Госэнергоэффективности.

Так, еще 5 ОСМД теперь являются участниками программ "теплых" кредитов, которые привлекли 416 тыс. грн - для приобретение материалов и оборудования для энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.

В Госэнергоэффективности при этом отметили, что подобная активность ОСМД в праздники позволяет предположить, что в 2017 г. программа будет популярной среди ОСМД, также как и была в прошлом году.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в 2017 г. утеплят пять учебных заведений.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив