Минфин на первом в этом году ОВГЗ-аукционе одолжил 130 миллионов гривень

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Как отмечается, в ходе торгов получено 69,41 млн грн в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 1 год со средневзвешенной доходностью 15,3% годовых и 60,17 млн грн - облигаций сроком 2 года с доходностью 15,5% годовых.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Государственный бюджет на 2017 год вводит трехлетнее планирование бюджета и закладывает план развития экономики Украины на перспективу. Также в бюджете-2017 указаны ТОП-10 сфер, которые получат приоритетное внимание и финансирование.