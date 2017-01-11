11:26 11.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин на первом в этом году ОВГЗ-аукционе одолжил 130 миллионов гривень

Министерство финансов Украины в этом году еженедельном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 129,58 млн грн.

 

Минфин на первом в этом году ОВГЗ-аукционе одолжил 130 миллионов гривень

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Как отмечается, в ходе торгов получено 69,41 млн грн в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 1 год со средневзвешенной доходностью 15,3% годовых и 60,17 млн грн - облигаций сроком 2 года с доходностью 15,5% годовых.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Государственный бюджет на 2017 год вводит трехлетнее планирование бюджета и закладывает план развития экономики Украины на перспективу. Также в бюджете-2017 указаны ТОП-10 сфер, которые получат приоритетное внимание и финансирование.


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