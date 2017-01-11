Кабмин одобрил выделение на автодороги в январе 714 миллионов гривен

Кабинет Министров уже одобрил проект постановления относительно выделения 714 млн грн на содержание и развитие автодорог в январе 2017 г. Кабинет Министров уже одобрил проект постановления про распределение средств, которые предусмотрены в госбюджете по программе 3111020 - на 2017 г. под названием "Развитие сети, а также содержание автодорог общего пользования".

Как сообщал УРА-Информ, ранее Владимир Гройсман сообщал про масштабный прорыв в вопросе строительства и ремонта украинских автодорог. Об этом премьер-министр Украины Гройсман заявлял в апреле 2016 г.