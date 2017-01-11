00:30 11.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Еврокомиссия выделит Украине сто миллионов евро на Фонд энергоэффективности

Верховная Рада Украины должна принять законопроект о Фонде энергоэффективности.

Еврокомиссия выделит Украине сто миллионов евро на Фонд энергоэффективности

После этого Европейский Союз выделит Украине сто миллионов евро для наполнения Фонда. Об этом во вторник, 10 января, во время телефонного разговора с премьер-министров Украины Владимиром Гройсманом заявил вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шефчович.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров вице-президент также проинформировал украинского премьера также о готовности ЕС выделить Украине средств для наполнения Фонда и отметил необходимость принятия украинским парламентом соответствующих законов. При этом Шевчович заверил, что ЕС поддерживает усилия правительства по реформированию энергетического сектора Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, парламент выделил 400 миллионов гривен на запуск и функционирование Фонда энергоэффективности в 2017 году.


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