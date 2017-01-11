13:34 11.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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949 гривен пенсии в Украине получают 400 тысяч человек, - Гройсман

На сегодняшний день 400 тыс. граждан Украины получают пенсию размером 949 гривен. 

949 гривен пенсии в Украине получают 400 тысяч человек, - Гройсман

Об этом во время заседания украинского правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам – на данный момент 400 тысяч граждан страны получают пенсию в 949 грн, и при этом часть из этих людей ранее получали зарплату в конвертах – добавил Гройсман.

Он также отметил, что сейчас задача правительства - не допустить выплаты зарплаты в конвертах. Премьер также подчеркнул, что на этом власть должна быть сконцентрирована на местах.

Как сообщал УРА-Информ, ранее министр соцполитики Андрей Рева рассказал про перерасчет пенсий в Украине. Для этого понадобится 50 млрд грн.


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