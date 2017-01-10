15:36 10.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2017 году правительство осовременит пенсии - Розенко

Вопрос осовременивания в Украине пенсий будет являться одним из основных проектов правительства в социальной сфере в 2017 г. 

В 2017 году правительство осовременит пенсии - Розенко

Об этом сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко – сообщила пресс-служба правительства. Все общество, по его словам, должно понять, что пенсия - производная от зарплаты. В стране, где заработные платы мизерные, высоких пенсий быть не может.

Так же высоких пенсий не может быть в стране, где 50% трудящихся граждан или не платят ЕСВ, либо же платят в неполном объеме. А состояние Пенсионного фонда - отражение состояния экономики – добавил Розенко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Андрей Рева рассказал о перерасчете украинских пенсий.


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