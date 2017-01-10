09:30 10.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100157556:labazovych

Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 11,45 млрд куб. м

Объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 11,459 млрд куб. м.

Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 11,45 млрд куб. м

Об этом передает ПАО "Укртрансгаз".

Отмечается, что в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 86,34 млн куб. м газа.

"В Украину за сутки поступило из Словакии 40,58 млн куб. м, из Польши - 4,20 млн куб. м, из Венгрии - 3,53 млн куб. м газа", - говорится в сообщении. 

Также отметим, что на сегодня украинские ПХГ заполнены на 37%

Кроме того, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", объем природного газа в украинских подземных хранилищах состоянием на пятое января снизился до 11,7 млрд куб. м. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив