НАБУ в прошлом году вернула на счета госкомпаний более ста миллионов гривен

При этом в 2016 году Бюро предотвратило хищение более 0,5 миллиардов гривен. Об этом во вторник, 10 января, сообщила пресс-служба НАБУ.

В то же время в ведомстве назвали ключевые моменты деятельности Бюро. По их мнению это задержание одесского судьи-стрелка, "газовое дело" Александра Онищенко, "черная бухгалтерия" Партии регионов, задержанные на взятках сотрудники Генпрокуратуры, а также другие дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в 2016 году детективы Бюро расследовали более 280 уголовных производств, убытки государства по которым составили более 82,5 миллиардов гривен. При этом 44 производства находятся на рассмотрении в судах, в отношении девяти человек обвинительный приговор вступил в силу.