16:43 10.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин назвал условие восстановления на Донбассе соцвыплат

По итогам восстановления территориальной целостности страна готова провести все выплаты.

Кабмин назвал условие восстановления на Донбассе соцвыплат

Так, восстановление выплаты пенсий, а также социальных пособий жителям оккупированных территорий Донбасса будет осуществлено по итогам выполнения минских договоренностей в полном объеме. Об этом сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко.

По его словам - начисление жителям оккупированных территорий Донбасса пенсий происходит полностью. Однако украинское государство не имеет возможности платить пенсии на данных территориях. Единственный путь для восстановления выплат на территориях - полная их деоккупация, а также восстановление действия украинских законов - отметил Розенко.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. правительство Украины осовременит пенсии.


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