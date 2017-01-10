Для внедрения медицинского страхования нужно три года, - Розенко

Об этом заявил вице-премьер Украины Павел Розенко. По его словам - чтобы ввести вид страховой медицины, следует прежде всего навести порядок с механизмом прохождения денег.

То есть - или через общий страховой фонд, или через негосударственные страховые фонды – зависимо от модели, доходят до пациента, доходят до каждого человека, до каждой поликлиники. Процесс перехода к страховой медицине – это непростой процесс и он займет минимум три года – отметил Розенко.

Как сообщал УРА-Информ, также Розенко заявил, что правительство не допустит перевода людей на неполные рабочие ставки.