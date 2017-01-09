15:24 09.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Днепре купят снегоуборочную технику

В г. Днепр планируют закупить десять новых снегоуборочных машин. 

В Днепре купят снегоуборочную технику

На данный момент готовится тендер на приобретение такой техники. Об этом на странице в социальной сети Facebook написал мэр города Борис Филатов. Согласно его сообщению – в  Днепре сейчас - реальная проблема с уборкой дорог.

Однако Филатов обещает, что уже в следующем году этой проблеме будет уделено первоочередное внимание. Как минимум, сейчас готовится тендер на приобретение еще десяти машин "Керхер" (снегоуборочных машин), чтобы закрепить их за микрорайонами.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в середине декабря снег убирали 250 единиц техники и 44 бригады коммунальщиков.


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