В Днепре купят снегоуборочную технику

На данный момент готовится тендер на приобретение такой техники. Об этом на странице в социальной сети Facebook написал мэр города Борис Филатов. Согласно его сообщению – в Днепре сейчас - реальная проблема с уборкой дорог.

Однако Филатов обещает, что уже в следующем году этой проблеме будет уделено первоочередное внимание. Как минимум, сейчас готовится тендер на приобретение еще десяти машин "Керхер" (снегоуборочных машин), чтобы закрепить их за микрорайонами.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в середине декабря снег убирали 250 единиц техники и 44 бригады коммунальщиков.