Децентрализация останется приоритетом правительства, - Гройсман

Изменения в Украине начнутся именно с местного управления и децентрализации. Такое мнение высказал в воскресенье, 8 января, на своей страничке в Facebook, премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, за эту реформу он боролся еще будучи Винницким городским головой. Я боролся за нее с первых дней работы в центральной власти. И сегодня особенно радуюсь, когда вижу, что на местах появились ресурсы и начинают решаться проблемы, которые не решались годами.

Радуюсь, потому что каждому человеку приятно видеть, как затраченные усилия начинают приносить результаты, - написал глава правительства.

Вместе с тем, Гройсман заверил, что децентрализация и дальше будет только набирать обороты, а наступивший год будет уже третьим годом полноценной реализации реформы децентрализации. Это означает, что в городах и селах будут и в этом году появляться новые и отремонтированные школы, детские сады, амбулатории и фапы, стадионы и клубы, дороги и тротуары, подчеркнул премьер-министр, добавив, что это те вещи, которые непосредственно влияют на качество повседневной жизни наших граждан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман заявил, что благодаря реформе децентрализации украинские местные бюджеты в 2016 году увеличились на 44 миллиардов гривен.