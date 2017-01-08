14:39 08.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Крым начали в тестовом режиме поставлять газ из Кубани

Российская Федерация начала в рамках пуско-наладочных работ поставлять газ в оккупированный Крым из Краснодарского края.
 

В Крым начали в тестовом режиме поставлять газ из Кубани

Об этом сообщил член комитета по энергетике Государственной думы России Михаил Шеремет, передает "РИА Новости".

"Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы", — отметил РИА Новости Шеремет.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ"ПАО "Газпром" может обвинить Украину в незаконном изъятии идущего в Европу российского газа.


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