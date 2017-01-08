В Крым начали в тестовом режиме поставлять газ из Кубани

Об этом сообщил член комитета по энергетике Государственной думы России Михаил Шеремет, передает "РИА Новости".

"Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы", — отметил РИА Новости Шеремет.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", ПАО "Газпром" может обвинить Украину в незаконном изъятии идущего в Европу российского газа.