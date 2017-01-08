02:00 08.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине зафиксировано больше всего зарплатных задолженностей

Состоянием на первое декабря 2016 г. больше всего невыплаченных зарплат зафиксировано в Луганской области - 461,7 млн грн.

На Харьковщине зафиксировано больше всего зарплатных задолженностей

А также – в Донецкой области -356,3 млн грн и в Харьковской области - 218,2 млн грн.. Об этом передает Госстатистики. При этом на первое декабря 2016 г. меньше всего невыплаченных зарплат зафиксировано в Хмельницкой обл. - два млн грн, а также в Черновицкой - 2,1 млн грн, и в Закарпатской - 3 млн грн.

В целом по стране задолженность по зарплатам на на декабрь 2016 г. составила два млрд грн. Данные эти были приведены без учета оккупированной территории Крыма, Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщал УРА-Информ, местные бюджеты за 2016 г. увеличились на 44 млрд грн.


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