В 2016 году местные бюджеты увеличились на 44 миллиарда гривен, - Гройсман

Это - по сравнению с 2015 г. Ежегодно фиксируют рост каждого местного бюджета – примерно на 50%. Об этом сообщил премьер Украины Владимир Гройсман. По его словам - благодаря реформе децентрализации местные бюджеты увеличились на 44 млрд грн - что на 50 % больше, чем в 2015 г. Дважды были повышены соцстандарты, которые выросли на 16,1 % - отметил он. Гройсман также добавил, что Украина выполнила свои обязательства перед Евросоюзом касательно безвизового режима.

Как сообщал УРА-Информ, 28-го декабря Верховная Рада обнародовала Госбюджет-2017.