13:15 07.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2016 году местные бюджеты увеличились на 44 миллиарда гривен, - Гройсман

Благодаря реформе децентрализации украинские местные бюджеты в 2016 г. увеличились на 44 млрд грн.

В 2016 году местные бюджеты увеличились на 44 миллиарда гривен, - Гройсман

Это - по сравнению с 2015 г. Ежегодно фиксируют рост каждого местного бюджета – примерно на 50%. Об этом сообщил премьер Украины Владимир Гройсман. По его словам - благодаря реформе децентрализации местные бюджеты увеличились на 44 млрд грн - что на 50 % больше, чем в 2015 г. Дважды были повышены соцстандарты, которые выросли на 16,1 % - отметил он. Гройсман также добавил, что Украина выполнила свои обязательства перед Евросоюзом касательно безвизового режима.

Как сообщал УРА-Информ, 28-го декабря Верховная Рада обнародовала Госбюджет-2017.


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