Украина снизила запасы природного газа до 11,7 миллиарда кубометров

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз". Согласно последним данным, в течение одних суток с ПХГ Украины отобрано 69,88 млн куб. м природного газа.

При этом в данных от пятого января также указано, что в Украине в течение суток поступило из Словакии 40,28 млн куб. м, а также из Польши - 4,41 млн куб. м, и из Венгрии - 2,54 млн куб. м природного газа.

Так, на сегодняшний день украинские ПХГ заполнены на 37%. Известно, что на территории Украины, не учитывая Крым - 12 ПХГ активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УРА-Информ, объем транзита газа через Украину сократился – сообщали в НАК "Нафтогаз".