12:36 07.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина снизила запасы природного газа до 11,7 миллиарда кубометров

Объем природного газа в украинских подземных хранилищах состоянием на пятое января снизился до 11,7 млрд куб. м.

Украина снизила запасы природного газа до 11,7 миллиарда кубометров

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз". Согласно последним данным, в течение одних суток с ПХГ Украины отобрано 69,88 млн куб. м природного газа.

При этом в данных от пятого января также указано, что в Украине в течение суток поступило из Словакии 40,28 млн куб. м, а также из Польши - 4,41 млн куб. м, и из Венгрии - 2,54 млн куб. м природного газа.

Так, на сегодняшний день украинские ПХГ заполнены на 37%. Известно, что на территории Украины, не учитывая Крым - 12 ПХГ активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УРА-Информ, объем транзита газа через Украину сократился – сообщали в НАК "Нафтогаз".


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