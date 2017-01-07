17:36 07.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100157421:mysnichenko

Генпрокуратура в 2016 году вернула Украине девять миллиардов гривен, - Луценко

Генпрокуратурой Украины также были предотвращены потери государства на 2,3 млрд грн.

Генпрокуратура в 2016 году вернула Украине девять миллиардов гривен, - Луценко

Так, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) за 2016 г. вернула стране 9 млрд грн. Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам - согласно искам Генпрокуратуры - в пользу людей и государства в 2016 г. было присуждено 15,5 млрд грн. Реально быливозвращены за последний год 9 млрд грн - написал он. Более того, согласно сообщению генпрокурора Луценко, в 2016 г. отменили примерно тысячу незаконных решений судов, чем были предотвращены потери на 2,3 млрд грн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Луценко обещал уволить прокурора Полтавской области.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив