В Украине может быть задержана выплата пенсий

По этой причине выплата пенсии на 2017 г. может быть задержана на некоторое время - до исправления технической неполадки. Шестого января 2017 г. заявители поведали юристам о том, что по техническим причинам функционировать перестал сервер данных Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

На горячей линии фонда при этом сказали, что проблема охватывает всю территорию Украины. Также известно, что на практике эта проблема с сервером не должна затронуть граждан. Сейчас также можно подать документы – с целью получения или перерасчета пенсии. Однако выплата пенсии все же может быть задержана - до исправления неполадки.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Андрей Рева рассказал о перерасчете пенсий.