17:51 06.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине инфляция составила 12,4%

За декабрь 2016 г. инфляция в Украине составила 0,9%.

В Украине инфляция составила 12,4%

Так, в Украине (без учета оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также г. Севастополя и части зоны проведения АТО) в декабре 2016 г. зафиксирована инфляция 0,9% - это по сравнению с инфляцией 1,8% в ноябре 2016 г.. Об этом передает Госслужба статистики (Госстат).

Известно, что цены на потребительском рынке стали выше на 12,4%. Согласно данным Госстата, в декабре 2016 г. цены на продукты и безалкогольные напитки возросли на 1,6%. На 4,3-7% также выросли цены на овощи, на молоко, сметану, сыр, кисломолочную продукцию; на 1,1-2,1% подорожал хлеб, свинина, сахар, сало. Однако на 0,4-2,3% подешевели фрукты, мясо птицы.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине резко снизилась инфляция – ранее заявлял Степан Кубив.


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