Кабмин проверит куда идут деньги, выделенные на восстановление Донбасса

Правительство приняло соответствующее решение и заявило о создании межведомственной комиссии, которая проанализирует эту ситуацию. Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, комиссия будет проверять эффективность и целевое использование 3,8 миллиарда гривен специального фонда областных бюджетов Донетчины и Луганщины.

Согласно сообщению, эта сумма была выделена Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям из остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы государственной власти временно не выполняют своих полномочий. В ведомстве также уточнили, что в состав межведомственной комиссии войдут представители Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, Минрегиона, Министерства финансов, госказначейства и госаудитслужбы.

Проверка будет осуществлена уже в январе.

Министерство также напомнило, что деньги распределены следующим образом:

на Донецкую область

на Луганскую область

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что боевые действия на востоке Украины разрушают гражданскую инфраструктуру Донбасса. В результате страдают мирные люди по обе стороны от линии соприкосновения, - пояснил он.