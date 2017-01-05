Закон "О Высшем совете правосудия" освобождает директоров школ от заполнения деклараций

От декларирования также освобождаются руководители учреждений здравоохранения, кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня. Об этом сказано в заключительных положениях закона "О Высшем совете правосудия", который вступившем в силу 5 января.

Согласно документу, норма об обязательном заполнении электронных деклараций не распространяется на должностных лиц учреждений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Кроме того, отменена необходимость заполнять электронные деклараций для руководителей учреждений образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (кроме президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) и национальных отраслевых академий наук, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей НАНУ и национальных отраслевых академий наук, других членов президиума НАНУ и президиумов национальных отраслевых академий наук).

Освобождены также от заполнения декларации руководители заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания.

Напомним, 1 января началась вторая волна электронного декларирования, которая окончится 1 апреля.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня вступает в силу закон " О Высшем совете правосудия". Накануне он был опубликован в газете "Голос Украины".