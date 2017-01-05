Нацбанк отчитался о международных резервах

По состоянию на 1 января резервы составили 15 миллиардов 539 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

Таким образом, согласно сообщению, рост резервов в декабре обеспечил поступления в пользу правительства на сумму 607,9 миллионов долларов, которые были получены от размещения ОВГЗ на сумму 550,4 миллионов долларов, а также 55,1 миллионов евро от Европейской комиссии.

В НБУ также заверили, что средства направлены на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте.

В целом за прошедший год международные резервы выросли на 2,2 миллиарда долларов или на 17%, - рассказали в НБУ, добавив, что одним из основных источников увеличения резервов стали валютные интервенции НБУ.

Регулятор также сообщает, что увеличению резервов способствовало поступление третьего транша от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования (EFF) на сумму один миллиард долларов, а также миллиард долларов от размещения еврооблигаций Министерством финансов под гарантии правительства США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре международные резервы Украины сократились на 1,6%.