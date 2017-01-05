Нацбанк в четверг немного укрепил национальную валюту

100 долл. США - 2669,2366 грн;

100 евро - 2785,882 грн;

10 российских рублей - 4,4005 грн.

При этом регулятор установил на 5 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото -310765,87;

Серебро - 4382,89;

Платина -247972,08;

Палладий - 188448,10.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 4 января, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл. - 2719,0858 грн;

100 евро - 2842,2604 грн;

10 российских рублей - 4,5113 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины 15 сентября снизил учетную ставку до 15% годовых. Смягчение монетарной политики обусловлено дальнейшим снижением рисков ценовой стабильности и согласуется с целями по инфляции, которая по мнению Нацбанка на конец года составит 12% + / - 3 процентных пункта и на конец 2017 года 8% +/- 2 процентных пункта. Размер учетной ставки на уровне 15% годовых утвержден решением правления НБУ от 15 сентября 2016 номер 277-рш "О размере учетной ставки".