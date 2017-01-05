"Нафтогаз" заплатит в бюджет 60 миллиардов гривен налогов, - Коболев

Компания и после отделения газотранспортного бизнеса в отдельную структуру планирует быть прибыльной и не получать дотации из госбюджета, как это было в последние годы. Об этом в среду вечером, 4 января, в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава компании Андрей Коболев.

Он также отметил, что на сегодняшний день стратегический план компании состоит в том, чтобы "Нафтогаз" больше никогда не получал поддержку из бюджета. Наоборот мы платим в бюджет те суммы налогов, которые должна платить большая нефтегазовая компания.

В этом году – это будет сумма в 60 миллиардов гривен, – пояснил Коболев, добавив, что

за счет того, что все цены с апреля этого года должны стать нерегулируемыми, то есть Нафтогаз будет работать полностью на открытом рынке, мы сможем стать прибыльными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Коболев заявлял, что если Украина выиграет Стокгольмский арбитраж, это будет означать понижение цены по сравнению с той, которая есть на сегодняшний день и это будет касаться всех.