07:33 05.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" заплатит в бюджет 60 миллиардов гривен налогов, - Коболев

По итогам деятельности в 2016 году национальная компания "Нафтогаз Украины" заплатит в бюджет страны около 60 миллиардов гривен налогов.

Компания и после отделения газотранспортного бизнеса в отдельную структуру планирует быть прибыльной и не получать дотации из госбюджета, как это было в последние годы. Об этом в среду вечером, 4 января, в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава компании Андрей Коболев.

Он также отметил, что на сегодняшний день стратегический план компании состоит в том, чтобы "Нафтогаз" больше никогда не получал поддержку из бюджета. Наоборот мы платим в бюджет те суммы налогов, которые должна платить большая нефтегазовая компания.

В этом году – это будет сумма в 60 миллиардов гривен, – пояснил Коболев, добавив, что

за счет того, что все цены с апреля этого года должны стать нерегулируемыми, то есть Нафтогаз будет работать полностью на открытом рынке, мы сможем стать прибыльными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Коболев заявлял, что если Украина выиграет Стокгольмский арбитраж, это будет означать понижение цены по сравнению с той, которая есть на сегодняшний день и это будет касаться всех.


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