Гройсман рассказал о планах Кабмина на ближайших три года

Накануне Нового года, был предложен среднесрочный план действий правительства на ближайшие три года. Это четкий, структурированный документ, в котором определены приоритеты, а именно экономическое развитие.

Об этом в четверг, 5 января, в интервью журналистам рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он также напомнил, что это можно будет обеспечить за счет надлежащего управления, верховенства права, безопасности и обороны страны.

Это то, что сегодня интересует людей, - пояснил Гройсман, добавив, что пять приоритетов, с очень четкими с конкретными задачами. Другими словами - все те вещи, которые позволят нам в среднесрочной перспективе получить результат.

При этом мы не видим программу оторванной от оперативных задач. Ежедневно, ежесуточно мы объединяем два направления - оперативное управление и стратегическое. Я всегда говорю, что самый убедительный критерий, это когда ты выходишь на улицу и можешь смотреть людям в глаза. Вот я и стараюсь сделать все, чтобы нашей команде не надо было прятать глаза от людей, - рассказал Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабмин 30 декабря опубликовал среднесрочный план действий правительства до 2020 года. Согласно ему, к 2020 году уровень бедности в Украине должен снизиться на 15%, а уровень смертности – на 10%. Кроме того, к 2020 году правительство рассчитывает провести земельную реформу.