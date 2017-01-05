Гройсман рассказал о планах Кабмина на ближайших три года

Основным приоритетом стратегического плана действий Кабинета министров Украины до 2020 года является развитие человеческого капитала.
Накануне Нового года, был предложен среднесрочный план действий правительства на ближайшие три года. Это четкий, структурированный документ, в котором определены приоритеты, а именно экономическое развитие.
Об этом в четверг, 5 января, в интервью журналистам рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он также напомнил, что это можно будет обеспечить за счет надлежащего управления, верховенства права, безопасности и обороны страны.
Это то, что сегодня интересует людей, - пояснил Гройсман, добавив, что пять приоритетов, с очень четкими с конкретными задачами. Другими словами - все те вещи, которые позволят нам в среднесрочной перспективе получить результат.
При этом мы не видим программу оторванной от оперативных задач. Ежедневно, ежесуточно мы объединяем два направления - оперативное управление и стратегическое. Я всегда говорю, что самый убедительный критерий, это когда ты выходишь на улицу и можешь смотреть людям в глаза. Вот я и стараюсь сделать все, чтобы нашей команде не надо было прятать глаза от людей, - рассказал Гройсман.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабмин 30 декабря опубликовал среднесрочный план действий правительства до 2020 года. Согласно ему, к 2020 году уровень бедности в Украине должен снизиться на 15%, а уровень смертности – на 10%. Кроме того, к 2020 году правительство рассчитывает провести земельную реформу.