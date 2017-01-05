Благодаря ликвидации коррупционных схем в энергетике сэкономлено 140 миллиардов гривен, - Гройсман

Это ужасно, какие колоссальные средства они гребли, а мы это прекратили. Об этом рассказал в четверг, 5 января, в интервью журналистам "Укринформ" премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также напомнил, что правительство давало компенсацию "Нафтогазу", компенсацию теплокоммунэнерго, и это выливалось в сотни миллиардов, которые шли в коррупционные кормушки. Если сейчас говорить о том эффекте, который пошел после того, что было сделано, о тех средствах, которые реально сэкономило государство от ликвидации старых, коррупционных схем, то это выливается в сумму 140 миллиардов гривен, - сказал премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в пятницу, 30 декабря, обнародовал текст среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года. В связи с чем Гройсан призвал всех к обсуждению.