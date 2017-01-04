В Украине с нового года утратил силу пенсионный сбор при покупки валюты

Таким образом начиная с 1 января 2017 года пенсионный сбор при покупке валюты уже не снимается. Об этом во вторник, 3 января, напоминает пресс-служба Национального банка Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада отменила этот сбор 20 декабря, приняв законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".

Документ был опубликован 31 декабря.