02:00 04.01.2017 | Экономика | Новости
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В Беларуси обнаружено месторождение нефти

Запасы нового месторождения в Беларуси оцениваются примерно в 1 млн 695 тыс. тонн нефти.

В Беларуси обнаружено месторождение нефти

Белорусская компания "Белоруснефть" сообщила про открытие нового месторождения нефти - под названием Угольское. Об этом передает сайт "Белоруснефти".

Месторождение было открыто в пределах промежуточного блока Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба. В ходе разведочного бурения Угольской структуры поисковая скважина 5 218 м глубиной дала приток нефти 39,5 т в сутки. Нефть Угольского месторождения была отнесена к труднодоступным запасам. Она присутствует на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе.

Как сообщал УРА-Информ, цена нефти Brent установилась выше 57 долларов за баррель.


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