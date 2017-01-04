В 2016 году Украина экспортировала рекордное количество зерновых

Впервые за годы независимости экспортировано более 39 млн тонн зерна – то есть на 13% больше предыдущего сезона. Об этом передали в пресс-службе Минагрополитики. Прошлый год установил, поднял планку. Так, например , в Украине собрали рекордный урожай, отправили на експорт рекордное количество зерновых.

Это - новые вызовы, а также новые горизонты. Главное - есть куда расти – подчеркнул министр агрополитики Украины Тарас Кутовый. Согласно прогнозам специалистов - благодаря активной работе сферы в 2016/2017 м.г. экспорт зерна может достичь 41,6 млн тонн.

Как сообщал УРА-Информ, украинские аграрии намолотили к ноябрю 2016 г. 61,6 млн тонн зерна.