13:35 04.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2016 году Украина экспортировала рекордное количество зерновых

В 2015/2016 м.г. Украина в экспорте зерновых культур поставила рекорд.

В 2016 году Украина экспортировала рекордное количество зерновых

Впервые за годы независимости экспортировано более 39 млн тонн зерна – то есть на 13% больше предыдущего сезона. Об этом передали в пресс-службе Минагрополитики. Прошлый год установил, поднял планку. Так, например , в Украине собрали рекордный урожай, отправили на експорт рекордное количество зерновых.

Это - новые вызовы, а также новые горизонты. Главное - есть куда расти – подчеркнул министр агрополитики Украины Тарас Кутовый. Согласно прогнозам специалистов - благодаря активной работе сферы в 2016/2017 м.г. экспорт зерна может достичь 41,6 млн тонн.

Как сообщал УРА-Информ, украинские аграрии намолотили к ноябрю 2016 г. 61,6 млн тонн зерна.


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