10:03 04.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина за сутки отобрала из ПХГ 48 млн куб. м газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 января уменьшился до 11,901 млрд куб. м.

Украина за сутки отобрала из ПХГ 48 млн куб. м газа

Об этом сообщает  ПАО "Укртрансгаз".

Как отмечается, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 48,38 млн куб. м газа. Также отметим, что украинские ПХГ заполнены на 38%.

При этом в данных за 2 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 40,52 млн куб. м, Польши - 4,11 млн куб. м, из Венгрии - 3,54 млн куб. м газа.

Кроме того, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ""Укртрансгаз" рассказал о количестве топлива в подземных хранилищах.


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