Украина за сутки отобрала из ПХГ 48 млн куб. м газа

Об этом сообщает ПАО "Укртрансгаз".

Как отмечается, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 48,38 млн куб. м газа. Также отметим, что украинские ПХГ заполнены на 38%.

При этом в данных за 2 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 40,52 млн куб. м, Польши - 4,11 млн куб. м, из Венгрии - 3,54 млн куб. м газа.

Кроме того, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", "Укртрансгаз" рассказал о количестве топлива в подземных хранилищах.