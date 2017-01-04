Ле Пен призвала Евросоюз отказаться от евро

Необходимо перейти на расчеты в единой расчетной валюте ECU (European Currency Unit), которая использовалась в Европейском союзе ранее. Об этом в четверг, 4 января, заявила глава французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая баллотируется на должность президента Франции.

Как сообщает Reuters, Ле Пен рассчитывает на победу на президентских выборах, которые должны состояться в апреле 2017 года и если она их выиграет то, по ее словам, она намерена пересчитать французский национальный долг в новой валюте.

Лидер партии также планирует одновременно использовать ECU и новую национальную валюту.

Напомним, валюта ECU использовалась ЕС в 1979-1998 годах.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Марин Ле Пен назвала аннексию Крыма "законной". Она объясняет свою позицию проведением в Крыму референдума.

При этом Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение по поводу этих высказываний и предложило запретить Ле Пен въезд в Украину.