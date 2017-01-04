Fitch понизило рейтинг ПриватБанка до "RD"

Рейтинг понижен с "CCC" до "RD" (ограниченный дефолт). При этом агентство удалило банк из списка Rating Watch Evolving .

Как сказано в отчете Fitch, такое решение последовало за объявлением Национальным банком Украины о том, что третьи лица, выступавшие необеспеченными и субординированными кредиторами банка, были вовлечены в процесс его рекапитализации и попали под процедуру bail-in накануне национализации банка 21 декабря 2016 года.

Фактически все средства, вложенные такими кредиторами в еврооблигации и субординированный долг ПриватБанка, были использованы на его рекапитализацию, пояснили а агентстве, добавив, что рейтинги приоритетного необеспеченного долга банка были понижены к уровню минимально возможного уровня "C"/"RR6" и отозваны в связи с отменой ценных бумаг.

Подтверждение рейтинга поддержки на уровне "5" и рейтинга поддержки на уровне "No Floor", по мнению агентства, отражает недостаточную государственную поддержку, которая не предотвратила потери кредиторов и на которую нельзя полагаться в будущем. Fitch также указывает на ограниченную способность властей оказывать поддержку иностранной валютой в случае необходимости.

Рейтинг жизнеспособности также был сохранен на уровне "Е", поскольку рекапитализация банка не была завершена и после bail-in дефицит капитала остается значительным: он оценивается в 4,3 размера регулятивного капитала на конец третьего квартала 2016 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря 2016 года принял решение о национализации финучреждения. Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для капитализации банка оценивается в пределах 116,8-148 миллиардов гривен.