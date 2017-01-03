10:52 03.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укртрансгаз" рассказал о количестве топлива в подземных хранилищах

В подземных хранилищах Украины по состоянию на 3 января находится 11 миллиардов 949 миллионов кубометров газа.
 

Об этом сообщает ПАО "Укртрансгаз".

Как отмечается, в 2016 году отбор газа из хранилища увеличился на 20%.

"Потребление голубого топлива в стране сократилось на 4", - говорится в сообщении. По данным "Укртрансгаза", импорт газа уменьшился почти в два раза по сравнению с 2014 годом.  


 

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 декабря уменьшился до 12,726 млрд. куб. м.


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