"Укртрансгаз" рассказал о количестве топлива в подземных хранилищах

Об этом сообщает ПАО "Укртрансгаз".

Как отмечается, в 2016 году отбор газа из хранилища увеличился на 20%.

"Потребление голубого топлива в стране сократилось на 4", - говорится в сообщении. По данным "Укртрансгаза", импорт газа уменьшился почти в два раза по сравнению с 2014 годом.





Напомним, как сообщал "Ура-Информ", объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 декабря уменьшился до 12,726 млрд. куб. м.