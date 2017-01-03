Украина вошла в новый год с 12 миллиардами кубических метров газа в ПХГ

Эта цифра составила 2 миллиарда 739,08 миллионов кубических метров. Таким образом в новый год Украина вошла с запасами природного газа в объеме 11 миллиардов 992,95 миллионов кубических метров.

Как сказано в данных, размещенных на сайте "Укртрансгаза", это на 14,3% ниже прошлогодних, но на 4,6% больше позапрошлогодних.

В сообщении также сказано, что в декабре прошлого года из хранилищ было отобрано 1 миллиард 568,64 миллионов кубических метров, то есть в сутки в среднем отбиралось по 50,6 миллионов кубических метров, а в ноябре – 909,42 миллионов кубических метров, по 30,31 миллионов кубических метров в сутки.

В целом на протяжении 2016 года наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в январе. Тогда было отобрано 2 миллиарда 883,09 миллионов кубических метров или 93 миллионов кубических метров в сутки, а наибольшая месячная закачка – в августе составила 1 миллиард 893,87 миллионов кубических метров или 61,09 миллионов кубических метров в сутки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в "Нафтогазе Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы.