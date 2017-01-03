Цена нефти Brent установилась выше 57 долл. за баррель

Об этом передает Bloomberg.

Отмечпется, что стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,62%..Пррри этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,05 доллара за баррель, потеряв 0,61%.

Добавим, что во время встречи ОПЕК в Вене 30 ноября картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", ранее цена нефти североморской марки Brent утром 30 декабря 2016 года поднялась выше отметки 57 долларов за баррель. При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,93 доллара за баррель, потеряв 0,30%.