Ровенская АЭС в 2016 году выполнила план на 101,5%

Это соответствует 101,5% от запланированного задания. Об этом передали в пресс-центре РАЭС.

Состоянием на 8:00 функционируют два энергоблока Ровенской станции с суммарной нагрузкой одна тыс. 420 МВт. На первом энергоблоке 11 сутки продолжаются работы планово-предупредительного ремонта. В ремонте сейчас - оборудование системы безопасности. На втором же блоке ведут планово-предупредительный ремонт оборудования системы безопасности. Все работы на энергоблоках ведутся по графику.

Как сообщал УРА-Информ, ранее жители Швейцарии не поддержали закрытие в стране АЭС.