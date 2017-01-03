13:15 03.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Ровенская АЭС в 2016 году выполнила план на 101,5%

Ровенская АЭС выработала 17 млрд 468 млн кВт ч. электроэнергии в течение 2016 г.

Ровенская АЭС в 2016 году выполнила план на 101,5%

Это соответствует 101,5% от запланированного задания. Об этом передали в пресс-центре РАЭС.

Состоянием на 8:00 функционируют два энергоблока Ровенской станции с суммарной нагрузкой одна тыс. 420 МВт. На первом энергоблоке 11 сутки продолжаются работы планово-предупредительного ремонта. В ремонте сейчас - оборудование системы безопасности. На втором же блоке ведут планово-предупредительный ремонт оборудования системы безопасности. Все работы на энергоблоках ведутся по графику.

Как сообщал УРА-Информ, ранее жители Швейцарии не поддержали закрытие в стране АЭС.


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