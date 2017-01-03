НБУ намерен ликвидировать банк "Траст"

Как сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 96% вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тысяч гривен.

При этом, по данным НБУ, общая гарантированная сумма возмещения составляет 552 миллионов гривен.

Напомним, владельцами существенных долей в банке являются украинский бизнесмен Владимир Авраменко (78,9%) и гражданин РФ Сергей Беляев (16,1%).

В середине 2015 года акционерами банка были граждане РФ Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в среду, 7 декабря, признал банк " Траст" неплатежеспособным. Правление регулятор приняло решение за № 468-рш/БТ. Как сообщает пресс-служба НБУ, решение принято в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" 6 декабря 2016 года.