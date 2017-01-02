11:58 02.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Прошлогодний экспорт Кировоградщины в страны ЕС составил 96,4 млн долл. США

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза за январь-октябрь 2016 составил 96,4 млн долл. США импорта - 61,6 долл., что соответственно на 31,3% и в 1,7 раза больше по сравнению с январем-октябрем 2015.

Прошлогодний экспорт Кировоградщины в страны ЕС составил 96,4 млн долл. США

Об этом сообщила ГУ статистика в Кировоградской области.

Отмечается, что внешнеторговые операции проводились с 26 странами Европейского Союза.

"Больше всего экспортировано жиров и масел животного или растительного происхождения, продуктов растительного происхождения, готовых пищевых продуктов, минеральных продуктов, текстильных материалов и текстильных изделий", - гласит сообщение.

Кроме того, основу импортных поступлений составили механические машины, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, недрагоценные металлы и изделия из них.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Украина с начала 2016/2017 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 15 декабря экспортировала 20,06 млн тонн зерновых. Это на 880 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период минувшего года.

 


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