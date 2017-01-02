НАБУ за год удалось вернуть Украине 100 миллионов гривен

Национальному антикоррупционному бюро страны удалось вернуть Украине более 100 млн грн - за 2016 год. Об этом сказано в сообщении пресс-службы НАБУ.

Так, в ведомстве уже показали, что в Украине может функционировать профессиональный антикоррупционный орган. По итогам последних 12-ти месяце государству удалось вернуть более 100 млн гривен и при этом помешать хищению более чем полмиллиарда гривен - сказано в сообщении. Кроме того, также сообщается, что детективы совместно с прокурорами САП расследуют более 280 уголовных дел, а также более 45 начатых в 2016 г. дел уже были переданы в суд и вынесли около десяти приговоров.

Как сообщал УРА-Информ, Раде предлагали назначить служащим НАБУ пожизненную пенсию.