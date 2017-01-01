06:00 01.01.2017 | Экономика | Новости
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За период санкций Россия уничтожила почти девять тысяч тонн продуктов

Начиная с августа 2015 года в России уничтожили 8872 тонны продуктов питания.

За период санкций Россия уничтожила почти девять тысяч тонн продуктов

Это те продукты которые попали под санкции Кремля. Как сказано в отчете Россельхознадзора, большая часть уничтоженного продовольствия приходится на продукцию растительного происхождения - 8546 тонн, еще 326 тонн относятся к продукции животноводства.

Уничтожать санкционные продукты в России начали 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Онлайн-петицию с призывом отменить президентский указ подписали более 500 тысяч человек.

В августе 2016 года Россельхознадзор сообщал об уничтожении 7,5 тысяч тонн санкционных продуктов за год исполнения распоряжения Путина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская ассоциация поставщиков торговых сетей констатировала рост цен на сало на 6% до 40,5 гривны/кг с момента отмены государственного регулирования цен на продовольствие, а также рост цен на молочные продукты на 11-17%.


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