За период санкций Россия уничтожила почти девять тысяч тонн продуктов

Это те продукты которые попали под санкции Кремля. Как сказано в отчете Россельхознадзора, большая часть уничтоженного продовольствия приходится на продукцию растительного происхождения - 8546 тонн, еще 326 тонн относятся к продукции животноводства.

Уничтожать санкционные продукты в России начали 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Онлайн-петицию с призывом отменить президентский указ подписали более 500 тысяч человек.

В августе 2016 года Россельхознадзор сообщал об уничтожении 7,5 тысяч тонн санкционных продуктов за год исполнения распоряжения Путина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская ассоциация поставщиков торговых сетей констатировала рост цен на сало на 6% до 40,5 гривны/кг с момента отмены государственного регулирования цен на продовольствие, а также рост цен на молочные продукты на 11-17%.