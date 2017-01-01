В Харькове в новом году нормы потребления воды снизятся

Местные власти решили пересмотреть нормы в сторону уменьшения. Об этом рассказал журналистам городской голова Геннадий Кернес.

В частности, по его словам, нормы потребления холодной воды уменьшатся с 8,1 кубических метров до 6,9 кубических метров. Если перевести это на деньги, получается около 15 гривен для каждого человека, проживающего в квартире, - пояснил городской голова, добавив, что будут также снижены нормы водоотвода и получается 18-20 гривен каждый человек сможет сэкономить из своего бюджета в месяц.

Он также заверил, что новые нормы утверждены на заседании исполкома Харьковского горсовета 28 декабря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре городской голова Харькова заявил о необходимости пересмотра норм потребления воды. Он подписал распоряжение о создании рабочей группы по пересмотру норм потребления воды.

В настоящее время норма потребления воды в Харькове составляет 11,1 кубических метров в месяц на одного человека.