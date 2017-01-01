С 1 января отменяется специальный режим НДС для аграриев

Вступил в силу законопроект №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году". Таким образом, отныне все аграрии переходят на общую систему налогообложения.

Закон также утверждает порядок распределения бюджетной дотации для сельхозпроизводителей, который вводится вместо специального режима по НДС. В 2017-2021 годах ежегодный объем помощи должен быть не менее 1% от выпуска продукции в сельском хозяйстве.

При этом устанавливается, что с 1 января 2018 года распределение бюджетной дотации осуществляется в сумме не более чем 150 млн гривен на одного сельскохозяйственного товаропроизводителя в год с учетом связанных с таким товаропроизводителем лиц в значении подпункта 14.1.159 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины. Нормативная денежная оценка сельскохозяйственных земель будет проиндексирована с коэффициентом 1, не сельхозземли - 1,06, для бизнеса на 4 группы единого налога (фиксированный сельхозналог) - 1,14.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, перед принятием бюджета-2017 Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году". За документ проголосовали 235 нардепов.