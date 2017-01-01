Новогоднее оливье в этом году дешевле, чем в 2015-м

Так, по подсчетам Украинского клуба аграрного бизнеса в этом году порция в три килограмм будет стоит 79 гривен, поскольку существенно уменьшилась стоимости овощей. Например картофель потерял в цене 47% и подешевел до 3,7 гривен за килограмм, морковь - 65% до 4 гривен за килограмм, лук - 60% до 4,30 гривен за килограмм. Упала также цена и на куриные яйца на 12% до 20,6 гривен за десяток.

Однако, почти не изменились цены на консервированный горошек и майонез. Да и колбаса подорожала всего лишь на 2% и стоит 60,4 гривен за килограмм. Огурцы маринованные набрали 18% и стоят на сегодняшний день 26 гривен за банка.

В то же время стоимость говядины в декабре текущего года на 1% выше, чем в прошлом, а свинины - на 3% , курятины - на 8%.

В то же время эксперт аграрных рынков УКАБ Евгений Дворник пояснил, что ингредиенты к салату почти не подорожали, ведь валовой сбор овощей в этом году выше, чем в прошлом. Паника среди производителей и населения из-за колебания курса гривны уменьшилась, уровень покупательной способности остается низким. Дополнительно, операторы рынка констатируют отсутствие ажиотажного спроса со стороны перерабатывающих предприятий на мясо. Мы не исключаем краткосрочный рост цен на мясо под влиянием роста спроса из-за завершения Рождественского поста, однако уже со второй декады января цены на мясо пойдут на спад, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за последнюю неделю в ряде крупнейших сетей АЗС Украины подскочили цены на бензин и дизтопливо. В среднем на 50 копеек за литр поднялась стоимость всех видов топлива в сетях WOG, ОККО, SOCAR, UPG и KLO. Таким образом, цена бензина А-95 у мейджоров достигла 25,50 гривен за литр, дизельного топлива - 22,50 гривен за литр.