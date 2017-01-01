15:30 01.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НАБУ за год удалось вернуть Украине 100 миллионов гривен

Детективы помешали хищению более 0,5 млрд грн.

НАБУ за год удалось вернуть Украине 100 миллионов гривен

Национальному антикоррупционному бюро страны удалось вернуть Украине более 100 млн грн - за 2016 год. Об этом сказано в сообщении пресс-службы НАБУ.

Так, в ведомстве уже показали, что в Украине может функционировать профессиональный антикоррупционный орган. По итогам последних 12-ти месяце государству удалось вернуть более 100 млн гривен и при этом помешать хищению более чем полмиллиарда гривен - сказано в сообщении. Кроме того, также сообщается, что детективы совместно с прокурорами САП расследуют более 280 уголовных дел, а также более 45 начатых в 2016 г. дел уже были переданы в суд и вынесли около десяти приговоров.

Как сообщал УРА-Информ, Раде предлагали назначить служащим НАБУ пожизненную пенсию.


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