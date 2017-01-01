Кому в новом году могут урезать субсидии

Поскольку минималка вырастает в два раза, то после перерасчета значительно уменьшиться и размер субсидии. Как пишет газета "Сегодня", большая часть получателей субсидии оформили ее с учетом минимального дохода, а это зарплата в размере 1600 гривен.

Однако после роста минимального дохода субсидия будет только уменьшаться. Нововведение не коснется тех, кто уже сейчас декларирует зарплату больше 3200 гривен.

В Министерстве социальной политики, до конца отопительного сезона, то есть 30 апреля, пересчитывать субсидии украинцам не будут. Но после сезона субсидию все-таки пересчитают, - заверили в ведомстве.

Таким образом, при расчете субсидии в социальной службе рассчитывают обязательный платеж для семьи. Независимо от того, сколько использовали ресурсов, платить придется фиксированную сумму ежемесячно. Доход на одного члена семьи делят на базовый коэффициент два и прожиточный минимум, полученную сумму умножают на 15%.

Например, если семьи из четырех человек – 3200 гривен (два родителя с минимальными зарплатами и два ребенка). По 800 гривен на каждого. Согласно указанной выше формуле, можно рассчитать сумму обязательного платежа: 800 / 1544 / 2 * 15% = 3,8% от общего дохода, то есть за коммуналку семья отдаст 121,6 гривны. В следующем году, после роста минималки, эта же семья с двумя минимальными зарплатами на четверых заплатит за коммуналку 492,8 гривны, то есть на 371,2 гривны больше.

При этом 40% украинцев декларируют минимальную зарплату – 1600 гривен. После того, как часть зарплаты придется вывести из тени и минимальная зарплата будет 3200 гривен, размер субсидии значительно изменится для части субсидиантов. Как сообщил изданию источник в Кабмине, благодаря подобному решению удастся сэкономить 5 миллиардов бюджетных гривен, которые ранее планировали потратить на субсидии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 декабря Киевская городская рада одобрила решение об установлении счетчиков холодного и горячего водоснабжения. Установка предусматривает выделение десяти миллионов гривен.